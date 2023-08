Pellegrino, un passato da talento del tennis: "Ma il calcio è il mio primo amore"

Marco Pellegrino è pronto a diventare un nuovo calciatore del Milan. Il difensore argentino, ma con passaporto italiano, arriverà questa sera a Milano proprio mentre il Diavolo sarà impegnato a Bologna per la prima giornata di campionato: domani visite mediche e firma sul contratto. Pellegrino, come riporta la Gazzetta dello Sport, è stato anche una promessa del tennis da più giovane tanto da essere intervistato in tv, da ragazzino, come promessa della racchetta.

In una recente intervista, però, ha dichiarato: "Per sei anni ho coltivato entrambe le passioni (calcio e tennis, ndr). Quando iniziarono a sovrapporsi gli allenamenti non ci pensai un secondo, volevo fare il calciatore. Il calcio è il mio primo amore".