Pellissier ammette: "Ho giocato contro difensori incredibili, ma Maldini e Nesta erano di un altro livello"

"Ho giocato contro dei difensori incredibili in Serie A: ti dico Maldini, Cannavaro, ma devo dire che Nesta era davvero forte, un altro livello. Mi studiava in partita ed era letale in scivolata, era elegante e forte allo stesso tempo. Al terzo anno che giocavo in Serie A, aveva imparato a conoscermi, era davvero difficile giocare contro di lui. Sono soddisfatto della carriera che ho fatto, ho segnato tanti gol, ho giocato in Nazionale e nei preliminari di Champions, nel mio piccolo ho lasciato un segno. La mia generazione era davvero forte, in Italia avevamo i giocatori più forti del mondo".

Questo l'interessante commento nell'edizione mattutina di Sky Morning, Sergio Pellissier, ex storico attaccante del Chievo Verona e attuale Presidente della Clivense (Serie D), che ha ricordato con sorriso e aneddoti il suo passato da calciatore.