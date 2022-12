Pellissier: "Pioli dà una possibilità a tutti. Un grande uomo"

MilanNews.it

Sergio Pellissier, ex attaccante e capitano del Chievo Verona e attuale presidente della Clivense, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TMW e ha espresso un suo giudizio anche su Stefano Pioli, allenatore rossonero. Queste le sue parole: "Pioli intanto è un grande uomo, è una persona eccezionale, si ricorda dell'ultimo della fila, delle persone che gli hanno dato una mano, di dove è stato ed ha avuto rispetto per gran parte delle persone e dei giocatori. Un calciatore sa se un allenatore lo prende in giro o no. Lui ha sempre detto in faccia quello che pensava, anche se a volte era una cosa brutta, ma il giocatore apprezza l'onestà del tecnico. E poi ascolta i calciatori. La forza di Pioli è proprio quella di dare la possibilità a tutti quelli che hanno esperienza, ma anche forse a qualche giovane che dà qualche consiglio, di cercare di capire se è utile e poi, eventualmente, metterlo in pratica. Non fa di testa propria, non va contro le proposte dei giocatori più rappresentativi perché altrimenti te li metti contro e lui è bravo a fare gruppo ed a tirare fuori tutto il possibile dai singoli e questa è una dote molto molto importante per un allenatore".