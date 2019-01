'Pepito' Rossi si allena con lo United

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Giuseppe Rossi torna al lavoro e lo fa alla grande, allenandosi con il Manchester United. 'Pepito', come riporta il Sun, va a caccia della forma migliore, dopo gli innumerevoli infortuni che ne hanno segnato la carriera. Attualmente il centravanti, ex Fiorentina, Parma e Genoa, è senza squadra ed è stato invitato dai 'Red devils' a Old Trafford: a chiamarlo è stato lo stesso allenatore Ole Gunnar Solskajer, che ha sostituito José Mourinho sulla panchina. Rossi è cresciuto nell'accademia dello United e proprio da Manchester potrebbe ripartire per trovare una sistemazione già in questo mercato invernale. Chissà, magari tornando alle origini.