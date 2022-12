MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Negli ultimi giorni, i canali social di DAZN hanno pubblicato la top 50 dei gil più belli in Serie A del 2022. Al primo posto c'è, come era ampiamente prevedibile, il coast to coast di Theo Hernandez contro l'Atalanta del 15 maggio 2022, che, di fatto, ha lanciato il Milan verso la vittoria dello Scudetto.