© foto di www.imagephotoagency.it

Le giocate in conduzione di Brahim Diaz in Milan-Juventus (2-0) al quinto posto, la voléè di Olivier Giroud in Milan-Spezia 2-1 al terzo posto e il coast to coast di Theo Hernandez in Milan-Atalanta 2-0 al primo posto: nelle prime cinque reti più belle del 2022 ci sono bel tre gol segnati da calciatori del Milan.