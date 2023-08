Per Di Canio Loftus-Cheek può fare 10 gol. Pioli: "Di Canio mi piace, spero abbia ragione"

Per Di Canio Ruben Loftus-Cheek può fare 8-10 gol e assist in Serie A, con la maglia del Milan. Stuzzicato al riguardo in conferenza stampa, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato così dell'argomento: "Me lo auguro. A me Di Canio piace, soprattutto quando parla di Premier, lo ascolto volentieri. Spero che abbia ragione. Ruben ha le qualità per essere importante e determinante per la nostra fase offensiva".