Per il Milan ora torna l'Europa League: giovedì prima sfida alla Roma

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, nella giornata di oggi i rossoneri, reduci dalla bella vittoria contro il Lecce, non sosterranno alcun allenamento e osserveranno una domenica di riposo. Domani la ripresa in vista della sfida di giovedì contro la Roma, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League.

Questo il tabellino di Milan-Lecce di Serie A:

MILAN-LECCE 3-0

Marcatori: 6’ Pulisic, 20’ Giroud, 57’ Leao.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia (dal 62’ Kjaer), Tomori, Theo Hernandez (dal 83’ Terracciano); Reijnders (dal 78’ Bennacer), Adli; Chukwueze, Pulisic (dal 62’ Musah), Leao; Giroud (dal 62’ Jovic). A disp.: Sportiello, Nava, Okafor, Florenzi, Simic, Zeroli, Bartesaghi. All. Stefano Pioli.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Venuti (dal 69’ Gendrey), Pongračić, Baschirotto, Gallo; Blin (dal 77’ Berisha), Ramadani; Banda (dal 46’ Almqvist), González (dal 46’ Piccoli), Dorgu (dal 85’ Pierotti); Krstović. A disp.: Brancolini, Samooja, Touba, Oudin, Rafia, Sansone. All.: Gotti.

Arbitro: Massimi di Termoli.

Ammoniti: 34’ Blin.

Espulsi: 45’ Krstovic.

Recupero: 3' 1T, 4’ 2T.