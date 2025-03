Per la prima volta da quando c'è Conceiçao arriva una settimana di lavoro. Ma oggi giorno libero

Il Milan, per la prima volta da quando è arrivato Sergio Conceicao sulla panchina rossonera, potrà godere di una settimana intera di allenamenti prima della prossima gara che sarà in Puglia contro il Lecce. Da un lato c'è rammarico per l'opportunità persa di giocarsi gli ottavi di Champions League, dall'altra si prenderanno questi giorni per mettere un punto e tentare di caricarsi per chiudere con dignità le ultime 11 giornate di campionato, nonostante la rimonta sul quarto posto sia ormai praticamente impossibile.

Oggi però, essendo la settimana lunga e arrivando il Milan da una sfilza di impegni ravvicinati, i rossoneri godranno di un giorno libero e da martedì si ritroveranno per iniziare a preparare la trasferta in Salento.