Per la quarta partita consecutiva il Milan scende in campo con la stessa formazione

Per la quarta volta di fila, Stefano Pioli schiera la stessa formazione titolare.

A Frosinone il Milan si schiererà così, ovvero con gli stessi undici che hanno cominciato le gare contro Roma, Udinese e Bologna:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. A disp.: Nava, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Jiménez, Simić, Terracciano; Bennacer, Musah; Jović, Okafor. All.: Pioli.

Come riportato da Peppe Di Stefano, è la prima volta che succede in stagione che Pioli schieri per quattro gare di fila la stessa formazione.