Per Ronaldo cambiano le leggi, potrà convivere con Georgina in Arabia anche da non sposato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il trasferimento all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo aveva portato a galla alcune perplessità circa la sua convivenza con la compagna Georgina Rodriguez in Arabia Saudita, stato che non permette ad una coppia non unita in matrimonio di convivere nella stessa abitazione. Una situazione complicata che rischiava di creare imbarazzo nello stato, che come riporta l'agenzia EFE sembra già risolta. A Ronaldo, infatti, verrà concessa una sorta di deroga che gli permetterà di convivere con l'attuale compagna anche fuori dai vincoli matrimoniali, con buona pace delle leggi saudite.