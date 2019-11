Percassi 'Ibra? Non è per l'Atalanta'

(ANSA) - ZINGONIA, 14 NOV - "Ibrahimovic è un grandissimo giocatore, ma non possiamo permettercelo. Noi siamo dei poveretti...". Antonio Percassi risponde così a una domanda di calciomercato a margine dell'inaugurazione dell'Accademia Mino Favini: "Non abbiamo le entrate dei grandi club, pur con risultati miracolosi restiamo una realtà provinciale coi piedi per terra - prosegue il presidente dell'Atalanta -. A certe cifre non possiamo competere. Abbiamo i piani e le idee chiare su stadio e Zingonia da completare: servono ancora alcuni milioni, per il Centro Bortolotti ne abbiamo già spesi 4. Cedere Kulusevski o chiunque altro? A fine campionato si valuta, ma alle nostre condizioni". Ancora, sulle sfide al rientro dalla pausa: "Con Juve e Dinamo Zagabria, visto che sono due grandi squadre, saranno grandi partite. In Champions ci aspettiamo la qualificazione. È importante che torni Zapata, ci è mancato. Il secondo tempo col Manchester City è stato strepitoso, è per questo che ci crediamo".