Percassi: "L'Atalanta è in difficoltà solo per gli infortuni"

vedi letture

(ANSA) - BERGAMO, 06 DIC - "Ultimamente siamo in difficoltà coi risultati, ma è solo per via degli infortuni". Così Antonio Percassi, nel brindisi natalizio con la stampa allo stadio di Bergamo, sul momento dell'Atalanta. "Abbiamo parecchi giocatori fuori, qualunque squadra al nostro posto ne soffrirebbe - spiega il presidente nerazzurro -. E' stato comunque un anno eccezionale con la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League: un risultato immenso, non era mai capitato.

Siamo pronti a intervenire sul mercato di gennaio". L'amministratore delegato, Luca Percassi, ha chiuso così: "Il Gewiss Stadium sta prendendo forma con la costruzione della Curva Sud: un investimento importante che alla fine sfiorerà i 100 milioni complessivi, una cifra che mette paura e che ci assegna responsabilità precise". (ANSA).