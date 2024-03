Percassi: "Maldini ds dell'Atalanta? È una fake news, notizia totalmente infondata"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro lo Sporting Lisbona, l'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi ha commentato: "La curva ancora non completa? E' un peccato da un lato ma vediamo quello che stiamo realizzando, è una cosa che ci rende orgogliosi. All'inizio della prossima stagione avremo uno stadio rinnovato ed è un orgoglio per noi".

Maldini all'Atalanta è una notizia fondata o una fake news?

"E' totalmente una fake news nonostante Maldini sia una persona di grandissimo livello e grandissimo prestigio. Noi abbiamo un ds come D'Amico che in maniera silenziosa sta facendo un grande lavoro per la società. Questa è una notizia totalmente infondata".