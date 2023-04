Perché 10 cambi? Pioli: "Quest'anno abbiamo pagato il doppio impegno"

MilanNews.it

"L'allenatore deve valutare tante soluzioni. Quest'anno abbiamo pagato il doppio impegno. Quindi giocare tre partite in 6 giorni è difficile, soprattutto in Champions e contro un Bologna che stava bene... Ho scelto di far giocare chi aveva più energie fisiche e mentali. Ho a disposizione un gruppo forte, domani gli farò vedere solo i primi 30 secondi". Così Stefano Pioli a DAZN sui 10 cambi di oggi di formazione.