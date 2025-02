Perché Bondo? Ibrahimovic: "Copre spazio, corre, fa lavoro sporco: per la squadra è fondamentale. E può giocare anche col pallone"

"Siamo qui per presentare Bondo e Sottil. in entrambi abbiamo cercato giocatori che giocavano in Italia, che capiscono il calcio italiano; anche se sono giovani, hanno grande esperienza del calcio italiano. In Bondo abbiamo cercato uno che copre spazio, che corre, che fa lavoro sporco, a cui non sempre si dà credito per chi fa questo tipo di lavoro, ma per la squadra è fondamentale. Poi può giocare anche col pallone: ha margine di miglioramento e può crescere". Così Zlatan Ibrahimovic presentando in conferenza Warren Bondo.