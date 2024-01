Perché Cardinale ha investito nel calcio europeo? La risposta del patron

Il numero uno di RedBird Gerry Cardinale, nonché proprietario del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a GQ Sports. Argomento: essere proprietari di un club sportivo di alto livello.

Cardinale, che ha detto di non essere un ossessionato dallo sport, è stato colto di sorpresa da questa situazione. Era entrato nella proprietà con idee innovative e di vantaggio incrementale. Ora, in attesa della prossima partita, voleva solo battere l'altra squadra.

L’intervista è avvenuta prima di Milan-PSG (2-1, ndr), con Cardinale ha raccontato cosa l'ha portato ad investire nel calcio europeo: “Perché non c'erano restrizioni sulla proprietà... Governi sovrani, oligarchi, individui ricchi possono tutti comprare squadre".

Questa mancanza di regolamentazioni però ha diversi lati negativi, tra cui la mancanza di un tetto salariale: “Tutte cose molto istruttive che vediamo in NFL, NBA e MLB- Qui invece si possono vedere i pro e i contro di un completo Far West".