Perché Conti non è entrato? Gattuso lo spiega così…

Perché contro il Napoli non è entrato Andrea Conti? Gennaro Gattuso si è soffermato sulle sue condizioni ieri in conferenza stampa: "Conti non doveva nemmeno essere in panchina. Ha avuto un problema a livello muscolare. Ha stretto i denti. Con tutto il rispetto, ma parliamo della prestazione di Calabria e sul perchè non ha giocato Abate con le prestazioni che sta facendo. Non cominciamo tutte le settimane con le domande con Conti".