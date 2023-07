Perchè gli Stati Uniti? Furlani spiega anche la ragione economica

Giorgio Furlani è intervenuto da Los Angeles con un breve speech prima della conferenza stampa di Pulisic pre Real Madrid, nella serata italiana di ieri. L'amministratore delegato rossonero ha ringraziato tutto il gruppo e poi ha spiegato quanto è importante a livello sportivo la tournée americana per i rossoneri che vogliono arrivare preparati a inizio stagione. Ma il viaggio a stelle e strisce è fondamentale anche da un punto di vista economico, Furlani spiega perché: "Gli Stati Uniti sono molto importanti per noi. Il mercato dello sport, negli Stati Uniti, è il più grande del mondo e il calcio si sta sviluppando velocemente qui. È un mercato molto importante per noi. Abbiamo una fan base importante con diversi fan club in Nord America e speriamo di vederli durante le nostre partite nei prossimi giorni.

RedBird Capital detiene la proprietà del Milan. Operano nei campi dello sport, dei media, dell’intrattenimento e della cultura. Los Angeles è la capitale dell’entertainment. L’ultima volta che siamo venuti qua era il 2018. Vogliamo venire con più frequenza".