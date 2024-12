Perché ha scelto Ibrahimovic per il Milan? Cardinale lo spiega così

La prestigiosa Harvard Business School ha pubblicato un documento di 24 pagine in cui analizza il caso AC Milan, di cui Giorgio Furlani, alumnus dell'ateneo americano, è l'amministratore delegato. Un testo in cui si analizza il progetto del club dall'arrivo di Gerry Cardinale e in cui diversi protagonisti di proprietà e società hanno preso la parola per esprimere il proprio punto di vista. Di seguito le dichiarazioni del proprietario rossonero Gerry Cardinale.

Su Ibra: "La maggior parte delle persone considererebbe la sua nomina come una 'vetrina' o penserebbe a me come a un proprietario innamorato delle celebrità. È l'esatto contrario: sto cercando persone di livello mondiale che possano renderci migliori. Con Zlatan volevo affermare che faremo le cose in modo diverso perché c'è una legittima necessità di innovazione nel gestire meglio queste risorse. Quindi l'ho assunto per RedBird come operating partner e come senior advisor per la proprietà presso il Milan".