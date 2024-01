Perché hai scelto il Milan? Pochi dubbi per Terracciano: "Ambiente migliore per la mia crescita. E Ibra..."

Nei giorni scorsi il Milan ha perfezionato l'acquisto a titolo definitivo di Filippo Terracciano per 4.5 milioni di euro più bonus dal Verona, anticipando anche la forte concorrenza di Fiorentina e Juventus. Il terzino classe 2003 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. In conferenza stampa, a Milanello, l'ex gialloblu spiega il motivo per cui ha scelto i rossoneri:

Perchè hai scelto il Milan? Hai parlato con Ibra? "Perchè ho visto nel Milan l'ambiente migliore per la mia crescita. Qui ci sono tante grandi personalità come Ibra. Posso crescere tanto anche a livello umano".