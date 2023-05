Perché i nuovi acquisti non hanno convinto? Pioli: "Hanno qualità ma si può fare di più"

Fonte: tuttomercatoweb.com

A parte Thiaw, perché i nuovi arrivati non hanno convinto? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che alla vigilia della sfida contro la Lazio - gara valida per la 34esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Hanno le qualità necessarie per essere giocatori importanti, a volte sono riusciti a sfruttare delle occasioni, altre no. Ma è chiaro che possiamo fare di più", ha detto lapidario il tecnico rossonero.