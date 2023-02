Perché non è stato preso un altro portiere? Pioli: "Abbiamo fiducia in Tatarusanu"

MilanNews.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Torino soffermandosi anche sulla scelta di non acquistare un nuovo portiere visto l'infortunio di Maignan e il rendimento di Tatarusanu: "La scelta è stata mia e dell'area tecnica. Non lo abbiamo preso perchè abbiamo fiducia in Tata e Maignan tra poco rientrerà"