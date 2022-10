Perez: "Benzema è un mix di Ronaldo il 'Fenomeno' e Zidane"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Benzema? Sono felice per lui. A mio avviso è un mix fra Ronaldo Nazario da Lima e Zinedine Zidane. Ieri sera ha ricevuto il giusto riconoscimento come miglior calciatore del mondo: era ora, perché lo è da almeno 3 o 4 anni. Karim ha la capacità di avviare la manovra d'attacco, proprio come faceva Zidane, e di finalizzarla come il brasiliano Ronaldo". Così Florentino Perez commenta, parlando a Cadena Ser, la conquista del Pallone d'Oro da parte del centravanti del Real Madrid, club del quale è presidente. Sul possibile arrivo di Kylian Mbappé alla 'Casa Real', Perez dice: "E' una cosa fuori discussione, ma in futuro non si può sapere. Gli attaccanti del Real Madrid stanno dando spettacolo, secondo me ragazzi come Rodrygo e Vinicius possono in futuro conquistare il Pallone d'Oro. Haaland? Abbiamo già i migliori". (ANSA).