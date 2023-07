Perinetti: "Pulisic giocatore importante, Loftus-Cheek buon calciatore"

MilanNews.it

Giorgio Perinetti, direttore tecnico dell'Avellino, è intervenuto durante la trasmissione 'A Tutto Mercato minuto per minuto' in onda lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19 alle 21 su TMW Radio e in contemporanea in collaborazione anche su Radio Sportiva. Queste le sue dichiarazioni sul mercato del Milan: "Anche se sono andati via Maldini e Massara, quello rossonero resta un mercato di intuizioni, sperando di essere più fortunati dell'anno scorso. Per esempio Pulisic è un giocatore importante, mentre Loftus-Cheek è un buon calciatore. Non so però quanto sarà utile alla causa del Milan".