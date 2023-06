Perinetti: "Siamo quel campionato dove l’importante non è trattenere i migliori ma occorre essere bravi a sostituirli"

MilanNews.it

Giorgio Perinetti, direttore sportivo dell'Avellino, parla così a Tuttomercatoweb.com:

Tonali, Vicario e potrebbe non essere finita qui. Dall’Italia vanno via in tanti.

“Una volta venivano tutti da noi. Dobbiamo essere quel campionato dove l’importante non è trattenere i migliori ma occorre essere bravi a sostituirli. Ormai dobbiamo prenderne atto: il campionato italiano è valorizzazione e transizione”.