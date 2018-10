Perisic-Suso, la chiave del derby è in fascia

Troppo facile parlare di Inter-Milan e immaginarsi il duello a distanza tra Icardi e Higuain. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che si sofferma su due giocatori importanti per il gioco di Spalletti e Gattuso. Per svoltare - osserva la rosea - Inter e Milan non possono prescindere dal talento di Perisic e Suso. Perché se Maurito e il Pipita sono l’esplosivo, il croato e lo spagnolo agiscono da detonatore. Soffermandosi sull’esterno rossonero, la Gazzetta non ha dubbi: Jesus è nel pieno della sua maturazione tecnica. Rino, se potesse, non lo toglierebbe mai.