Perrone: "In Italia non c'è sintonia tra la Lega A e la Federazione"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il giornalista Roberto Perrone negli studi di Sky ha parlato del difficile momento del calcio italiano post eliminazione dai Mondiali. Perrone si è espresso così: "Abbiamo una lega di Serie A spaccata al suo interno e spaccata con la federazione. Tutte le grandi riforme che hanno aiutato paesi come Francia e Germania quando sono state in difficoltà, sono state accompagnate da una sintonia tra i club e la federazione: in Italia non c’è. Se vogliamo aiutare i giovani e rifondare il nostro movimento, bisogna prima di tutto trovare sintonia".