Perrotta: "Il Milan si è rinforzato, sarà una bella lotta per il quarto posto"

Simone Perrotta, intervistato da Sky Sport 24, ha parlato della corsa alla Champions League: "Si sapeva che in 5/6 avrebbero lottato per entrare in Champions. L'Inter si è rinforzata, anche il Milan ha fatto lo stesso. Juve, Napoli e Lazio erano forti anche nella passata stagione. Sarà una bella lotta ma secondo me la Roma arriverà tra le prime quattro".