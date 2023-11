Perticone: "A San Siro ho esordito a 19 anni e tutto mi sembrava più grande di me. A 15 anni non riesco ad immaginarmi come possa apparire. Evviva Camarda"

Romano Perticone, difensore scuola Milan, si è così espresso su X sull'esordio in Serie A di Francesco Camarda: "In quello stadio con quella maglia ho esordito a 19 anni e tutto mi sembrava enormemente più grande di me. A 15 anni e 8 mesi non riesco ad immaginarmi come possa apparire. Evviva Francesco Camarda".

Il record di Camarda

Minuto 83 di Milan-Fiorentina: Francesco Camarda subentra al posto di Jovic e riscrive tutti i record del Milan e della Serie A. L'attaccante rossonero a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, batte il record di Wisdom Amey come più giovane esordiente in Serie A. Il numero 73, entrato sorridente, evidentemente emozionato, con San Siro che lo ha acclamato con un boato, ha tolto anche il primato nel club rossonero a Paolo Maldini, che esordì in A nel 1985 a 16 anni, 6 mesi e 25 giorni.