PES, disponibili Gullit e Rijkaard nella modalità Myclub

Come annunciato sul profilo Twiiter ufficiale del Milan, due leggende rossonere come Gullit e Rijkaard sono diventati disponibili nella modalità Myclub sul celebre videogioco calcistico Pes. Le due stelle olandesi potranno essere utilizzate già da subito.

Celebrate iconic moments from our Dutch legends Frank Rijkaard and Ruud Gullit, available to add to your myClub squads in @officialpes now!

https://t.co/uOxhW6WbXM 🇳🇱 pic.twitter.com/H9jnJxf8sZ