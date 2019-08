Pescara, Drudi l'alternativa a Gabbia

Il Pescara in quest’ultima settimana di mercato cercherà di completare la rosa con almeno tre innesti. La priorità è un esterno offensivo, due qualora dovesse partire Manuel Marras, con i nomi in cima alla lista che restano sempre quelli di Ryder Matos e Antonio Di Gaudio. Nella giornata di domani è previsto un incontro con l’Udinese per chiudere il brasiliano anche se i friulani potrebbero inserire nella trattativa anche altri due giocatori come Milos Bocic, duttile attaccante classe 2000, e Svante Ingelsson, Jolly di centrocampo classe ‘98. L’altro acquisto per il reparto degli esterni offensivi potrebbe essere invece Vincenzo Millicodel Torino con gli abruzzesi che avrebbero battuto la concorrenza di Chievo e Spezia. Ma attenzione agli esuberi in Serie A che potrebbero rendesi disponibili a scendere di categoria negli ultimi giorni di mercato. Pasquato invece al momento rappresenta un’opzione paracaduto qualora gli obiettivi principali non venissero centrati.

Per quanto riguarda la difesa invece il preferito resta Matteo Gabbia che però al momento il Milan non vuole liberare con Mirko Drudi prima alternativa. Anche in questo caso occhio ai possibili giocatori che potrebbero essere disponibili negli ultimi giorni di mercato come Kastriot Dermaku del Parma. Per i terzini invece attenzione ai nomi di D’Orazio del Cosenza e Falasco del Perugia.