Petit: "Giroud ha qualità in abbondanza: umiltà, lavoro duro e non crea problemi"

Emmanuel Petit, campione del mondo e d'Europa con la Francia nel 1998 e nel 2000, ha parlato ai microfoni di Mega Casino e ha usato parole al miele per Olivier Giroud, decantandone le qualità umane: "Per me, Mbappe, Messi, Ronaldo, sono giocatori straordinari e un grande esempio per tutti, ma essere uno sportivo non significa solo avere capacità straordinarie, essere uno sportivo significa anche mostrare diverse qualità, qualità che Giroud ha in abbondanza. Umiltà, lavoro duro, non parla e non crea problemi. Non infastidisce le persone in campo. Se ne sta per conto suo ed è molto umile".