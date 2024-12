Petizione dopo le sorprese Coppa di Francia: 'cambiate Coppa Italia'

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - "Quello che è accaduto in Coppa di Francia ha del clamoroso: praticamente tutte le squadre delle categorie inferiori, giocando in casa, hanno battuto le avversarie di campionati più importanti. Veramente meraviglioso! Cambiamo la Coppa Italia: firma la nostra petizione". Questo l'appello sui social trasformatosi poi in una petizione che su Change.org chiede il ritorno della seconda competizione nazionale a una formula simile a quella di molti altri paesi europei, come appunto la Francia, dove nello scorso week end, nei 32/i di finale, due squadre di quarta serie hanno eliminato due club di Ligue 1, il Le Havre e il Montpellier, quest'ultimo battuto incredibilmente per 4-0 dai dilettanti del Le Puy. Nella sola giornata di oggi hanno già firmato 194 persone , tutti d'accordo sul fatto che, come scrivono i promotori della petizione, "la Coppa Italia è un format calcistico ormai desueto e senza emozioni, che vede primeggiare sempre le big del calcio italiano. Ultimamente gli stadi dove si giocano le gare di Coppa Italia sono sempre più desolati. Al contrario, i format delle altre coppe nazionali in Europa premiano i piccoli club, le cosiddette provinciali, creano attrazione perchè danno la concreta possibilità ai piccoli club di incontrare le squadre big della nazione.

Questo non solo porta più interesse verso la competizione, con stadi sempre pieni di passione, ma anche maggiori introiti economici per i club e per la stessa federazione". Poi si fa notare che si sono qualificate per i 16/i della Coppa di Francia, oltre a Le Puy e il Stade Briochin di Saint-Brieuc che hanno eliminato Montpellier e Le Havre, anche il Cannes, squadra di terza serie che appartiene al gruppo Friedkin, e perfino un club che gioca nell'equivalente dell'Eccellenza italiana, quindi in quinta serie, l'Espaly che ora dovrà vedersela con il Paris St. Germain. E' come se qui, in Coppa Italia, il Montespaccato dovesse vedersela con l'Inter, e il calcio tornerebbe a essere una favola. (ANSA).