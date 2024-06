Petrachi: "Al Milan non ci sono direttori sportivi. È un ruolo fondamentale e senza Maldini e Massara non vedo quel meccanismo"

vedi letture

L’ex direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi è intervenuto ai microfoni di TVPlay.

“AL MILAN MANCA IL DS” – “Al Milan non vedo direttori sportivi. Moncada è un bravissimo scout, Ibra diventerà un grandissimo dirigente, ma non vedo ds. Bisognerebbe che qualcuno svolga questo ruolo. Non si nasce direttore sportivi, ci si diventa se hai talento. Io penso che la figura del ds sia fondamentale. Il Verona ha fatto un capolavoro perché Sogliano si è assunto le responsabilità, ha scelto giocatori, si confrontava al campo. E’ tanta roba per un allenatore avere un direttore sportivo così. Nel Milan, con Maldini e Massara, c’erano delle figure che appartenevano ad un tipo di meccanismo che ora non vedo”