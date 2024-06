Petrachi: "Fonseca alla Roma ha fatto meglio di Mourinho. Ha pagato il fatto di..."

L’ex direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi è intervenuto ai microfoni di TVPlay.

“ALLENARE IL MILAN NON E’ PER TUTTI, FONSECA ALLA ROMA HA PAGATO LA BRAVURA DEGLI ALLENATORI ITALIANI” – “Il Milan resta il club più blasonato al Mondo. Allenare il Milan non è per tutti. Ho scelto Fonseca alla Roma perché c’era un progetto legato alla valorizzazione dei giovani. Lui portava un calcio offensivo, voleva vincere le partite attraverso il gioco. Lo trovavo preparato. Evidentemente lo scotto con l’Italia un filino si paga. Noi abbiamo degli allenatori importantissimi e lo testimonia il buon Carlo Ancelotti che ci fa fare una bella figura a livello mondiale. A Coverciano escono bravi allenatori. Fonseca si è ritrovato contro bravi allenatori che lo hanno fermato. La Roma, finché sono stato al fianco a Fonseca, stava facendo benissimo ed era in linea con le aspettative che ci erano state richieste. Poi è rimasto da solo, perché sono andato via, e nonostante tutto è andato bene. Io credo che i punti in campionato fatti da Fonseca non li ha fatti Mourinho nell’arco del suo triennio. Bisogna capire anche in che contesto arriva Paulo Fonseca”.