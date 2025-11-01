Petrachi: "Tare ha una mentalità consolidata e ha preso Allegri che è uno dei più bravi in quanto a gestione"

vedi letture

Gianluca Petrachi, dirigente sportivo, si è così espresso a TMW sulla lotta Scudetto: Lotta scudetto: "Il campionato è molto interessante. II Milan ha cambiato management, Tare ormai ha una mentalità consolidata e ha preso Allegri che è uno dei più bravi in quanto a gestione, sa comunicare con forza ai calciatori. Infatti il Milan ha un'identità, però è indietro all'Inter che da tre-quattro anni ha l'organico migliore in Italia.

Il Napoli deve far crescere i nuovi acquisti che non stanno dando ciò che ci si aspettava, anche perché Conte impone carichi di lavoro importanti per uno straniero che arriva dall'estero. Resta il fatto che l'Inter è la più forte nella rosa, il Napoli ha un tecnico che è un valore aggiunto e se la giocherà alla grande e forse anche la Roma si inserirà in questa lotta, se si corregge bene a gennaio".