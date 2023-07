Petralito: "Napoli senza Osimhen? Milan fortunato in quelle due partite"

vedi letture

L'agente Giacomo Petralito si è così espresso a Radio CRC per fare un punto della situazione sul futuro a Napoli di Victor Osimhen: "Si è visto in Champions che il Napoli senza di lui perde tanto, il Milan è stato fortunato in quelle due partite. È un centravanti unico, rimpiazzarlo subito non è facile. Il Bayern, da quello che so, non vuole puntare su Osimhen ma su Kane del Tottenham. Osimhen l’ho portato io al Wolfsburg e non sapeva neanche stoppare una palla. Spalletti ha fatto un lavoro tecnico su di lui impressionante, ha avuto un ruolo incredibile nella sua crescita".