PHOTOGALLERY - Il nuovo home kit rossonero: le migliori immagini

vedi letture

Questa mattina AC Milan e PUMA hanno presentato il nuovo home kit della squadra rossonera per la stagione 2024/2025. Una maglia che vuole richiamare la tradizione e celebrare i 125 anni di storia che il Diavolo festeggerà il prossimo anno. Nel comunicato infatti si legge: "Lo stile classico della nuova maglia, con le sue strisce rossonere e i dettagli bianchi, è un richiamo ai 125 anni di storia del Club, celebrati anche attraverso una patch dedicata sul retro della maglia, che sarà presente in tutti i kit PUMA di questa stagione. L'etica progettuale di PUMA contenuta in questo kit incarna una fusione di heritage e modernità, creando un kit che non è solo iconico ma anche una testimonianza della legacy duratura di AC Milan".

Ma si vuole evidenziare anche la testimonianza dell'impegno sociale del Milan: "Una caratteristica distintiva di questo nuovo kit è la scritta “Social Club Institution” sul colletto interno, che simboleggia la costante dedizione del Club alle questioni sociali e sottolinea il ruolo di AC Milan come istituzione sociale e culturale impegnata a promuovere un cambiamento positivo della società, in linea con i suoi valori."

Di seguito la photogallery con le migliori immagini del nuovo home kit del Milan per la stagione 2024/2025.