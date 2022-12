PHOTOGALLERY MN - Agosto 2022: ecco il colpo dell'estate rossonera, arriva De Ketelaere

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Riviviamo questo 2022 pieno di soddisfazioni per il mondo rossonero, identificando un momento per ogni mese in questo fantastico anno per il Milan. Nel luglio 2022, dopo una trattativa piena di insidie, il Milan è riuscito a strappare il sí del Bruges per Charles De Ketelaere. Ecco alcune immagini dell'arrivo del belga a Milano: