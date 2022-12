PHOTOGALLERY MN - Aprile 2022: la zampata di Tonali all'ultimo regala una vittoria fondamentale contro la Lazio

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Riviviamo questo 2022 pieno di soddisfazioni per il mondo rossonero, identificando un momento per ogni mese in questo fantastico anno per il Milan. Nell'aprile 2022 c'è stato un altro passaggio fondamentale per la vittoria dello Scudetto: il Milan vince a Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri in rimonta 2-1. Giroud pareggia il gol di Immobile, mentre la zampata di Tonali all'ultimo respiro regala il successo ai rossoneri. Ecco alcune foto del match: