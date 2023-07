PHOTOGALLERY MN - Chukwueze day: sorrisi, selfie e… scarpe firmate

vedi letture

Primo giorno in Italia per Samuel Chukwueze, che ad ora di pranzo è atterrato a Milano Linate con un volo diretto dalla Spagna. Un saluto veloce ai presenti e subito in viaggio verso la clinica "La Madonnina" al centro di Milano: qui, sia all'arrivo che all'uscita, tanta disponibilità e sorrisi con i tifosi rossoneri presenti che lo stavano aspettando da ore.

Selfie, foto, autografi (anche sulle scarpe, firmandosi col 21!) e un sorriso a 32 denti stampato in faccia anche al Centro Ambrosiano, dove i tifosi sono stati ancora più calorosi. Ora il ritorno in hotel e un po' di riposo prima della firma a Casa Milan (e l'ufficialità) prevista per domani mattina.

La redazione di MilanNews.it ha seguito il calciatore in tutte le sue tappe durante l'arco della giornata, vi proponiamo quindi una gallery, in calce all'articolo, con tutti i migliori scatti di Samu Chukwueze, prontissimo a diventare un nuovo calciatore del Milan.