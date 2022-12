PHOTOGALLERY MN - Dicembre 2022: c'è il Mondiale, Theo e Giroud arrivano in finale da protagonisti assoluti

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Riviviamo questo 2022 pieno di soddisfazioni per il mondo rossonero, identificando un momento per ogni mese in questo fantastico anno per il Milan. Ma quello di dicembre è particolare. Sì, perché il campionato è fermo a causa del Mondiale, senza Italia. Ed ai tifosi rossoneri, dunque, non resta che tifare per i propri beniamini, in particolare per Theo Hernandez ed Olivier Giroud che, con la maglia della Francia, sono arrivati in finale. Qui, però, la selezione transalpina si è dovuta arrendere ai rigori contro l'Argentina, ma il percorso dei due giocatori di via Aldo Rossi è assolutamente da ricordare (con il numero nove che è diventato il miglior bomber all-time dei Les Blues).