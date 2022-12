PHOTOGALLERY MN - Febbaio 2022: si è girato Giroud, il Milan vince il derby in rimonta

MilanNews.it

Riviviamo questo 2022 pieno di soddisfazioni per il mondo rossonero, identificando un momento per ogni mese in questo fantastico anno per il Milan. Nel mese di febbraio 2022 non si può non inserire il derby vinto dai ragazzi di Mister Pioli in rimonta: Perisic apre le marcature, poi entra in gioco Olivier Giroud. Doppietta dell'attaccante francese che "si è girato", marchio di fabbrica del nove rossonero ad ogni gol realizzato. Ecco alcune foto del match: