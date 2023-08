PHOTOGALLERY MN - Il nuovo third kit in vendita negli store ufficiali

vedi letture

Il nuovo third kit del Milan per la stagione 2023/2024 farà il suo esordio il prossimo 24 settembre nella partita che il Milan giocherà in casa contro il Verona in campionato. Intanto la divisa è già in vendita in tutti gli store ufficiali rossoneri. MilanNews.it vi propone una gallery della nuova maglietta.