PHOTOGALLERY MN - Maggio 2022: tris contro il Sassuolo, il Milan vince il diciannovesimo Scudetto

© foto di www.imagephotoagency.it

Riviviamo questo 2022 pieno di soddisfazioni per il mondo rossonero, identificando un momento per ogni mese in questo fantastico anno per il Milan. Nel maggio 2022 i rossoneri tornano a vincere lo Scudetto dopo oltre dieci anni: fondamentale la vittoria a Reggio Emilia contro il Sassuolo per 3-0. A segno Kessie nella sua ultima gara con il Milan e doppietta di Giroud. Ecco alcune foto del match: