PHOTOGALLERY MN - Marzo 2022: ancora Giroud, il Milan sbanca il San Paolo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Riviviamo questo 2022 pieno di soddisfazioni per il mondo rossonero, identificando un momento per ogni mese in questo fantastico anno per il Milan. Nel marzo 2022 c'è stato un momento fondamentale per la vittoria dello Scudetto: il Milan passa di misura contro la squadra di Spalletti. Chi ha deciso il match? Sempre lui, l'uomo dei big match: Olivier Giroud. Ecco alcune foto del match: