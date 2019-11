PHOTOGALLERY MN - Milan-Juventus, lo sfogo e l'inizio del declino di Higuain

L'11 novembre 2018, quasi un anno fa,il Milan affrontò la Juventus a San Siro, venendo sconfitto 2-0. Quella serata, più che per il risultato, si ricorda per la miccia che fece partire il declino rossonero di Gonzalo Higuain: l'argentino prima fallì un calcio di rigore, poi perse la testa nel finale facendosi espellere per poi sfogarsi contro Mazzoleni. Il Pipita si scusò dopo la gara ma quella vicenda lo segnò: da lì in poi realizzò soltanto un gol al Milan, contro la SPAL a San Siro.

Guarda gli scatti che ripercorrono quei momenti firmati da Daniele Mascolo per MilanNews.it: