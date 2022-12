PHOTOGALLERY MN - Novembre 2022: poker al Salisburgo, il Milan torna agli ottavi di Champions

MilanNews.it

Riviviamo questo 2022 pieno di soddisfazioni per il mondo rossonero, identificando un momento per ogni mese in questo fantastico anno per il Milan.

2 novembre 2022, il Milan ne rifila 4 al Salisburgo e passa in seconda posizione il girone di Champions League arrivando alla fase ad eliminazione diretta dopo 9 lunghi anni. Un altro grande traguardo di Pioli e dei suoi ragazzi, sempre nel segno di Olivier Giroud: il campione francese esce fuori sempre nei momenti clou e guida la squadra con una doppietta. Di Messias e Krunic le altre reti, il tutto in un San Siro caldo e appassionato, come di consueto nell'ultimo anno.