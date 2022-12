PHOTOGALLERY MN - Ottobre 2022: San Siro infuocato, il Milan batte la Juve con un Diaz fenomenale

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Riviviamo questo 2022 pieno di soddisfazioni per il mondo rossonero, identificando un momento per ogni mese in questo fantastico anno per il Milan. Lo scorso otto ottobre il Milan ha ospitato tra le mura amiche di San Siro la Juventus di Massimiliano Allegri. Una partita dominata dal primo all'ultimo minuto dai rossoneri, condita da una rete spettacolare di Brahim Diaz (quella del 2-0 finale, ndr). Lo spagnolo, infatti, è stato autore di una fantastica serpentina, iniziata da metà campo e conclusasi con la botta alle spalle di Szczesny. Di seguito le foto del match: